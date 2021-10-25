Компания Hertz заказала у Tesla 100 тысяч электромобилей

Американская компания Hertz Global Holdings Inc, которая считается одной из старейших в мире фирм по прокату автомобилей, заказала у компании Tesla сто тысяч электромобилей. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на агентство Bloomberg.
Отмечается, что четыре месяца назад Hertz вышла из банкротства.
Данный заказ, по актуальной информации агентства, – первый шаг в реализации плана компании по электрификации своего автомобильного парка.
Это приобретение – крупнейшее на рынке электромобилей – принесет Tesla доход в размере около $4,2 млрд, заявили агентству на условиях анонимности лица, осведомленные об этой сделке.
Ожидается, что электромобили будут доставлены в течение следующих 14 месяцев и станут доступны для аренды в представительствах компании в США и некоторых европейских государствах. В рамках проекта арендаторы электротранспорта смогут воспользоваться пунктами зарядки Tesla, а также инфраструктурой Hertz, которая будет разработана в ближайшем будущем.
Компания также планирует перевести на электрическую тягу почти весь свой автомобильный парк, который включает в себя около полумиллиона легковых и грузовых автомобилей, предоставляемых в аренду в 150 странах мира.
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