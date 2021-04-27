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  2. "Когда Бабарико заявил о своей честности и порядочности, банк плакал два дня" – из телефонных сообщений фигуранта Задойко

"Когда Бабарико заявил о своей честности и порядочности, банк плакал два дня" – из телефонных сообщений фигуранта Задойко

Сегодня после перерыва суд по коррупционному делу бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка перешел к исследованию письменных материалов. Оглашено заключение экспертизы по мобильному телефону одного из восьми обвиняемых – Задойко.


В памяти мобильного сохранилось одно любопытное сообщение. Его Задойко отправил своему знакомому 8 июня 2020 года, в сообщении обвиняемый рассказывал про бывшего шефа, Виктора Бабарико. Вот, собственно, сама суть:

«Когда Бабарико В.Д. заявил о своей честности и порядочности, банк плакал два дня. Пример порядочности: Минская областная дирекция отмечала юбилей. На празднике находились сотрудники, клиенты, руководство банка. Выступил Бабарико, хвалил сотрудников и лично директора за эффективную работу. Даже ценный подарок вручил. Но через два месяца уволил по надуманной причине, не продлили контракт. Многих директоров филиалов, начальников управлений, даже членов правления уволил Виктор Дмитриевич за это время потому, что эти специалисты не прогибались перед ним и имели свое мнение.

Решил Бабарико В. потратить прибыли банка на покупку предметов искусства белорусских мастеров. До сих пор сотрудники судачат: не то картины подделки, не то цены завышены, не то немного денег отмыл председатель…»
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Фото: Светлана ИСАЕНОК
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