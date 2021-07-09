Капитан олимпийской сборной Иван Тихон произнес клятву белорусских спортсменов

Во Дворце Независимости, где проходит церемония торжественных проводов белорусской делегации на XXXII летние Олимпийские игры в Токио-2020, клятву от имени спортсменов произнес капитан нашей команды Иван Тихон.
– От имени олимпийской делегации Республики Беларусь я обещаю, что на Олимпийских играх в Токио мы будем соревноваться в истинно спортивном духе и в честной борьбе, без допинга. Мы будем соблюдать правила соревнований и основополагающие принципы олимпизма. Будем едины в стремлении достойно представить свою страну, показать наилучший результат во имя спорта и во славу родной и любимой нашей Беларуси.
Произнеся эти слова, спортсмен держал руку у сердца. Для Ивана Тихона, которому в августе исполнится 45 лет, Игры в Токио станут пятыми в карьере. В прошлом году он возглавил Белорусскую федерацию легкой атлетики, но при этом продолжил держать себя в потрясающей форме и сумел во всеоружии подойти к своей очередной Олимпиаде. На Играх в Рио-2016, напомним, Тихон добросил свой молот до серебра, а в Пекине-2008 был третьим. В богатой коллекции наград пока не хватает только золота.
Обращаясь к Президенту от имени олимпийской команды, Иван Тихон сказал:
– Уважаемый, Александр Григорьевич! Мы все пониманием, что Олимпийские игры для нас – это важный экзамен. В момент проведения Олимпийских игр вся страна, весь народ будет поддерживать, переживать и болеть за нас. Мы осознаем ту степень ответственности и те надежды, которые возлагает государство на каждого спортсмена и каждого тренера. И благодарны за то, что государство создало все условия, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Несмотря на то, что олимпийский цикл стал на год длиннее, несмотря на пандемию было принято правильное решение не закрывать спортивные базы. Это позволило спортсменам поддержать и развить свою спортивную форму, достойно выглядеть в этом году на соревнованиях и уверенно подойти к Олимпийским играм. Мы, все олимпийцы, обещаем, что приложим все силы и покажем максимальный результат на Олимпийских играх, чтобы поддержать честь нашего флага и нашей страны на международной арене.
Фото: БЕЛТА
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Капитан олимпийской сборной Иван Тихон произнес клятву белорусских спортсменов
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