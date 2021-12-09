"Калядны кiрмаш" развернется на двух площадках в Минске 17 декабря

Ярмарки "Калядны кiрмаш" начнут работать на Октябрьской площади и у Дворца спорта в Минске с 17 декабря, пишет БЕЛТА.
– Ярмарки в период зимних праздников традиционные, их любят горожане и гости столицы. С 17 декабря на Октябрьской площади и у Дворца спорта начнут работу ярмарки "Калядны кірмаш". Там будет представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, большой выбор продукции общепита, кондитерские изделия, горячие рождественские напитки, новогодние сувениры, изделия ремесленников, а также будет организована работа аттракционов, – рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.
Торговля на Октябрьской площади с 17 по 23 декабря будет организована с 12:00 до 20:00, с 24 по 30 декабря – с 12:00 до 23:00, с 1 по 14 января – с 12:00 до 20:00. Ярмарка у Дворца спорта будет работать с 17 декабря по 16 января с 14:00 до 22:00 в будние дни, с 12:00 до 23:00 – в выходные дни. В новогоднюю ночь ярмарки на обеих площадках будут работать до 4 часов утра.
Кроме того, рождественские ярмарки пройдут и в каждом административном районе города. В некоторых будут организованы культурно-массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Рождества и Нового года.
Фото из архива БЕЛТА