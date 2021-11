I love Belarus, i love Lukashenko. Беженцы не устают благодарить за помощь белорусов и Президента

– обращаюсь к молодому парню, который неспешно прогуливается по ТЛЦ «Брузги».– 27-летний Али улыбается и предлагает отойти в сторону, чтобы никто не мешал.Если сложится так, что нужно будет остаться, Али готов выучить русский язык:– И белорусский! Я слышал его, звучит красиво! Передавайте всем белорусам искренние слова благодарности. Если бы вы не помогли, не поделились одеждой и не обеспечили кровом и едой, не знаю, что было бы сегодня со мной и всеми, кто живет здесь. Ваша забота безгранична. Мы ценим это. Даже если и мало об этом говорим. Мы верим, что только с вашей помощью сможем добраться до Германии.Али очень эмоционален, просит обратить внимание на то, что они, беженцы, такие же, как и мы. Интонация его голоса меняется:На прощание прошу написать на бумаге пожелание нашей стране. Али задумался, извинился за возможные ошибки, но мысль его месседжа понятна:А когда возвращает мне ручку с блокнотом, добавляет:Услышав наш разговор с Али, 24-летний Сархан из Курдистана говорит уверенным голосом:Сархан поблагодарил всех неравнодушных за помощь:И рассказал историю о белорусских конфетах:Прошу написать несколько теплых слов в адрес нашей страны. Сархан, за пять минут разговора много раз признавшийся в любви к белорусам, вывел на листе фразу, понятную и без перевода:18-летнюю Карзу встречаю на улице. С родственниками она что-то эмоционально, как свойственно восточным людям, обсуждает. Пробую отвлечь:Карза, как и все люди, оказавшиеся в непростой ситуации, благодарит белорусов за поддержку:Обращаюсь к Карзе с той же просьбой: написать на английском что-нибудь о Беларуси. Почему-то девушка пишет: «Красивый Гродно». Мы с ней, конечно, согласны, но уверены, что таким образом она хотела сказать о всей стране. Уже когда я буду уходить, она снова возьмет блокнот и рядом со своей подписью допишет: I love you.Рэйжин 34 года, она родом из Ирака и, как большинство беженцев, направляется в Германию:С этой женщиной разговор был недолгим, она как раз направлялась на обед вместе с родственниками:Рэйжин отворачивается и через минуту отдает мне блокнот, где написано: Loqashenko is very good. I love you Loqashenko (орфография сохранена).