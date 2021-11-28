I love Belarus, i love Lukashenko. Беженцы не устают благодарить за помощь белорусов и Президента

Они три недели живут в нечеловеческих условиях и очень устали. Физически и морально. Некоторые несколько раз подумают, прежде чем согласиться на интервью и рассказать свою историю человеку в синей жилетке с надписью «Пресса». Уж очень много внимания со стороны журналистов. Но когда речь заходит о Беларуси и белорусах, беженцы готовы говорить – долго. И всегда это исключительно слова благодарности и восхищения.
«Желаю, чтобы вы никогда не видели войны»
– Здравствуйте. Я журналист, приехал из Минска. Извините, можно задать вам несколько вопросов о Беларуси? – обращаюсь к молодому парню, который неспешно прогуливается по ТЛЦ «Брузги».
– О вашей стране? Конечно! – 27-летний Али улыбается и предлагает отойти в сторону, чтобы никто не мешал. – Хотя признаюсь, раньше я ничего не знал о Беларуси. Но сейчас, когда оказался здесь, хочу узнать как можно больше. Примерно десять дней назад я был в Минске. Это не просто красивый европейский город с оригинальной архитектурой. В нем живут только хорошие и отзывчивые люди. Если возникал какой-нибудь вопрос, прохожие помогали, никто не отмахивался от меня. А еще, кажется, у вас размеренный ритм жизни. Все спокойно, никто никуда не спешит. И что удивительно, после десяти часов вечера я почему-то никого не встречал на улице. Наверное, холодно уже.
Если сложится так, что нужно будет остаться, Али готов выучить русский язык:
– И белорусский! Я слышал его, звучит красиво! Передавайте всем белорусам искренние слова благодарности. Если бы вы не помогли, не поделились одеждой и не обеспечили кровом и едой, не знаю, что было бы сегодня со мной и всеми, кто живет здесь. Ваша забота безгранична. Мы ценим это. Даже если и мало об этом говорим. Мы верим, что только с вашей помощью сможем добраться до Германии.
Али очень эмоционален, просит обратить внимание на то, что они, беженцы, такие же, как и мы. Интонация его голоса меняется:
– Эти люди просто хотят счастья, хотят жить в мире… И поверьте, среди нас нет бандитов, которые стреляют из пистолетов.
На прощание прошу написать на бумаге пожелание нашей стране. Али задумался, извинился за возможные ошибки, но мысль его месседжа понятна:
– Желаю, чтобы вы никогда не видели войны. А когда возвращает мне ручку с блокнотом, добавляет:
– Я-то знаю, о чем говорю.
«Я запомню ваши зеленые глаза»
Услышав наш разговор с Али, 24-летний Сархан из Курдистана говорит уверенным голосом:
– Я тоже хочу кое-что вам сказать.
– Мы не против, спасибо.
– Белорусы – лучшие! Ваша молодежь очень красивая. Стильная. Запомнился парфюм. А какие у парней и девушек глаза! Я до этого видел только черные глаза, черные волосы и черные брови. А когда был в Минске, заметил людей с зелеными глазами – они очаровательны. Али правду сказал: у вас очень красивая архитектура. Минск – потрясающий город.
Сархан поблагодарил всех неравнодушных за помощь:
– Вы делаете много добра для нас.
И рассказал историю о белорусских конфетах:
– В Минске я пробовал ваши сладости. Особенно запомнились конфеты – бисквитные и карамельные. Продавщица в магазине дала мне несколько штук бесплатно. Я убежден, вы очень добрые.
Прошу написать несколько теплых слов в адрес нашей страны. Сархан, за пять минут разговора много раз признавшийся в любви к белорусам, вывел на листе фразу, понятную и без перевода:
– I love Belarus.
«Буду общаться с белорусами в Instagram»
18-летнюю Карзу встречаю на улице. С родственниками она что-то эмоционально, как свойственно восточным людям, обсуждает. Пробую отвлечь:
– Добрый день! Можно поговорить с вами о Беларуси? – Карза кивает головой.
– Я ничего не знала о вашей стране. Поэтому каждый день общаюсь с волонтерами, спрашиваю о жизни в Беларуси. Видите вон тех девочек? Они добрые и дружелюбные. Ваши девушки очень симпатичные, у них красивая кожа. Надеюсь, когда мы попадем в Германию, я буду общаться с ними в Instagram.
Карза, как и все люди, оказавшиеся в непростой ситуации, благодарит белорусов за поддержку:
– Вы очень добрые. Я запомню все хорошее, что вы делаете для нас, а об ужасах, которые пришлось пережить по вине Евросоюза, постараюсь забыть.
Обращаюсь к Карзе с той же просьбой: написать на английском что-нибудь о Беларуси. Почему-то девушка пишет: «Красивый Гродно». Мы с ней, конечно, согласны, но уверены, что таким образом она хотела сказать о всей стране. Уже когда я буду уходить, она снова возьмет блокнот и рядом со своей подписью допишет: I love you.
«Я запомню вашего Президента»
Рэйжин 34 года, она родом из Ирака и, как большинство беженцев, направляется в Германию:
– Там я готова работать где угодно. Домой никогда не вернусь – очень опасно. Я хочу спокойствия и не думать каждый день, буду ли жива, будут ли живы мои родные.
С этой женщиной разговор был недолгим, она как раз направлялась на обед вместе с родственниками:
– Скажу главное. Я запомню вашего Президента Лукашенко. Можно признаюсь ему в любви?
– Конечно, вы можете об этом написать.
Рэйжин отворачивается и через минуту отдает мне блокнот, где написано: Loqashenko is very good. I love you Loqashenko (орфография сохранена).
Благодарю за помощь в подготовке материала студентку 3-го курса Гродненского государственного университета имени Я. Купалы Ульяну Чечет.