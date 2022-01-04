ГПК: за сутки количество грузовиков на границе с ЕС увеличилось

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что за последние 24 часа фур на границе со странами Евросоюза стало больше.
Наибольшее количество фур наблюдается в направлении литовского "Шальчининкая" (с белорусской стороны – "Бенякони"). Сейчас их порядка трех сотен. А на маршруте следования через "Котловку" ("Лаворишкес") грузовой транспорт отсутствует.
На польском направлении зафиксировано примерно 230 фур, ожидающих оформления. Ни один из польских погранпереходов не выполнил договоренности по пропуску большегрузов на свою территорию, что и спровоцировало скопление грузового транспорта.
Так как пункт пропуска "Кузница Белостокская" закрыт уже около двух месяцев, снижена пропускная способность всего направления и увеличена нагрузка на другие маршруты следования в ЕС.
На белорусско-латвийской границе, по актуальной информации на 10:00, перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более шестидесяти большегрузов.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 40 большегрузов, "Каменный Лог" – более 200, "Бенякони" – свыше 300, "Привалка" – более 250 фур.
На польском направлении у пункта пропуска "Берестовица" выезда ожидают более 180 фур, "Козловичи" – свыше 50.
Фото из архива БЕЛТА