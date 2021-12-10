ГПК: из-за невыполнения погранпереходами ЕС договоренностей фуры скапливаются на других направлениях

Самым загруженным остается литовское направление.Контрольные службы "Мядининкая" (с белорусской стороны –"Каменный Лог") оформили меньше всего транспорта за минувшие сутки. Через этот пункт пропуска проследовал 231 грузовик из 500, что составляет 46% от необходимой нормы.Второе по загруженности – польское направление. Из оставшихся двух польских пунктов пропуска (в связи с закрытием "Кузницы Белостокской") наименьшее количество транспорта проследовало через "Бобровники" (с белорусской стороны –"Берестовица") – 361 из 500, что составляет 72% от пропускной способности.Кроме того, из-за сокращения числа польских погранпереходов общая пропускная способность всего направления стала меньше на четверть, а транспортные потоки перераспределились, увеличив нагрузку на другие направления.На въезд в Латвию фиксируется наименьшее количество большегрузов, следующих в страны ЕС. В латвийских пунктах пропуска оформление транспорта происходит без задержек, но перераспределение потока с других загруженных маршрутов существенно увеличило количество фур, ожидающих въезда в Латвию.