Госавтоинспекция: в этом году около 400 детей стали участниками ДТП, 17 из них погибли

Старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Анна Банадык в эфире Первого национального канала Белорусского радио рассказала о такой острой проблеме, как детский травматизм, и напомнила основные правила перевозки детей и безопасного поведения на дороге.
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– К сожалению, проблема детского травматизма сегодня достаточно серьезная. В 2021 году участниками ДТП стали около 400 детей, 17 из них погибли, 38 получили травмы. Отмечу, что 10 лет назад эта цифра была меньше в 6 раз. Большинство из жертв – 11 – это дети-пассажиры. В каждом втором случае ребенок был не пристегнут, из-за чего получил серьезные травмы, – отметила представитель ГАИ.
– Раньше погибали дети-пешеходы, которые нарушали правила, тогда 80% происшествий совершалось по вине детей. Сейчас 76% ДТП совершается по вине взрослых, – отметила тенденцию Анна Банадык.
Она также добавила: часто бывает и так, что в авто есть кресло, но его не используют либо садят, но не пристегивают.
– Ответственность полностью на родителях. Важно привить ребенку культуру участия в дорожном движении. Дети должны понимать, что они могут отправляться с вами в поездки только при условии нахождения в специальном кресле, – добавила она.