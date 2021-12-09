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  2. Госавтоинспекция: в этом году около 400 детей стали участниками ДТП, 17 из них погибли

Госавтоинспекция: в этом году около 400 детей стали участниками ДТП, 17 из них погибли

Старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Анна Банадык в эфире Первого национального канала Белорусского радио рассказала о такой острой проблеме, как детский травматизм, и напомнила основные правила перевозки детей и безопасного поведения на дороге. 

Иллюстративное фото pixabay.com

– К сожалению, проблема детского травматизма сегодня достаточно серьезная. В 2021 году участниками ДТП стали около 400 детей, 17 из них погибли, 38 получили травмы. Отмечу, что 10 лет назад эта цифра была меньше в 6 раз. Большинство из жертв – 11 – это дети-пассажиры. В каждом втором случае ребенок был не пристегнут, из-за чего получил серьезные травмы, – отметила представитель ГАИ.

– Раньше погибали дети-пешеходы, которые нарушали правила, тогда 80% происшествий совершалось по вине детей. Сейчас 76% ДТП совершается по вине взрослых,  – отметила тенденцию Анна Банадык.

Она также добавила: часто бывает и так, что в авто есть кресло, но его не используют либо садят, но не пристегивают. 

– Ответственность полностью на родителях. Важно привить ребенку культуру участия в дорожном движении. Дети должны понимать, что они могут отправляться с вами в поездки только при условии нахождения в специальном кресле, – добавила она. 
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