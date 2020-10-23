﻿﻿Гороскоп на 25 октября





Овен

Сегодня Вам потребуется помощь коллег или знакомых, и Вы обязательно ее получите. Наиболее перспективными представляются дела, связанные с переговорами и заключением сделок. Также день благоприятен для всего, что имеет отношение к делам сердечным. Не исключены новые многообещающие знакомства.

Телец

Расслабляться Вам сегодня точно не стоит, иначе рискуете потерять свои позиции на деловом фронте. Из-за неприятностей на работе может возникнуть эмоциональный дискомфорт. Если Вы не отличаетесь богатырским здоровьем, то в этот день Ваши силы могут быть на исходе.

Близнецы

В профессиональном отношении никаких серьезных изменений не предвидится. Лучше заняться тем, что дается Вам без особых усилий. В этот день будьте осторожны во всем, что делаете и говорите. Постарайтесь избегать общения с теми, в ком чувствуете силу, причем негативного характера.

Рак

Не давайте сами никаких обещаний и не слишком верьте на слово окружающим. Не занимайтесь тем, о чем Вы имеете смутное представление. А также не посещайте мест, где можете угодить под чье-либо негативное воздействие. Если будете соблюдать данные рекомендации, то день должен сложиться благоприятным образом.

Лев

Постарайтесь оградиться от мыслей и людей, которые могут принести волнения и дискомфорт. Больше времени уделяйте себе и делам, которые Вам по душе. Может быть, сложные вопросы сейчас стоит отложить. Не принимайте скоропалительных решений. Займитесь составлением планов на будущее, но претворять их в жизнь пока рано.

Дева

Не допускайте споров, конфликтов и выяснения отношений с коллегами, родными и просто с окружающими людьми. Если Вы сейчас сможете держать себя в руках, то скоро Ваши дела улучшатся, а если сорветесь, то конфликт может принять затяжной характер.

Весы

Сегодня на пути может возникнуть целый ряд преград, преодолеть которые окажется довольно трудно. Воздержитесь от любых проявлений злости и агрессии. Как только Вы будете выходить из себя, сразу же почувствуете вокруг атмосферу непонимания и противостояния.

Скорпион

Данный день похож на экзамен, и в зависимости от того, как Вы его сдадите, будут развиваться дальнейшие события. Избегайте кардинальных перемен в любых областях своей деятельности. Воздержитесь от того, чтобы давать или брать в долг, иначе в скором времени могут возникнуть финансовые трудности.

Стрелец

Сегодня вас ждут приятные встречи, новые знакомства и интересные предложения. Главное – не сидеть сложа руки, а активно действовать. На профессиональном поприще могут появиться интересные перспективы. Избегайте выяснения отношений и не занимайтесь делами, связанными с финансовым риском.

Козерог

Важные дела на некоторое время лучше отложить. Сейчас Вы можете оказаться во многих вопросах некомпетентным или попросту заблуждаться. Не стоит думать, что Вы всегда правы – вас окружают не такие уж глупые люди. Ваша надменность может кого-то обидеть. Зато в отношениях с дорогим вам человеком будет царить взаимопонимание.

Водолей

Постарайтесь доставлять себе как можно больше приятных эмоций. Старайтесь не отказывать себе в покупках, если они не слишком больно бьют по карману. Любителям пообщаться не стоит себя ограничивать. А если хотите просто расслабиться и отдохнуть, то не заставляйте себя делать что-то через силу.

Рыбы

Сегодня благоприятный день для осуществления новых планов и идей. Работоспособности и умения находить золотую середину у Вас сейчас более чем достаточно. В отношениях с дорогим сердцу человеком никаких отрицательных изменений не предвидится. Будьте внимательны к состоянию своего здоровья.

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