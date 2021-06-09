﻿﻿﻿Гороскоп на 11 июня





Овен



Овнам звезды советуют этот день посвятить личным делам, благоустройству жилища, работе на приусадебном участке. Сегодня рекомендуется взвесить свои возможности и не гоняться за пустыми проектами – Вы все равно не успеете переделать все дела на свете. Обратите самое пристальное внимание на состояние здоровья, особенно на правильное питание.

Телец

Этот день посвятите общению, встречам или творческим исканиям. Вероятно, различные дела и мелкие проблемы заставят приложить значительные усилия, однако скорее всего не принесут желаемых результатов. Избегайте скопления народа – Вас могут захватить эмоции и общее настроение толпы. Девиз дня – немногословность, сторонний взгляд и умение анализировать события.

Близнецы

Звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Если Вы собираетесь в поездку или сами водите машину, будьте внимательны на дороге. Вероятны травмы, автокатастрофы. Не пытайтесь игнорировать собственную интуицию или изменять своим морально-нравственным принципам – добра от этого не будет.

Рак

Ваше здоровье и трудоспособность будут находиться сегодня на высоте, несмотря на то, что нервные нагрузки значительно увеличатся. Неудержимый порыв к успеху принесет достойные результаты.

Лев

Всплеск охвативших Вас эмоций будет вызван неумением расслабиться. Возможно общение с родственниками, которое будет иметь длительные неблагоприятные последствия. В доверительном разговоре с ними постарайтесь избежать ответной откровенности. Проявите скрытность и сдержанность.

Дева

Доброжелательность и умение прощать обиды помогут избежать ссоры. Не исключено, что у вас проявится интерес к мистике, философии или религии. Живое воображение или общение с друзьями приведут Вас к неожиданным выводам.

Весы

Ваша активность несколько снизится. Прежде чем действовать, тщательно изучите ситуацию и, просчитав все возможные варианты, выберите самый лучший. Неблагоприятны индивидуальные занятия: если Вы захотите каким-то образом выделиться, то не стоит усердствовать – все равно вам этого сделать не удастся или результат окажется прямо противоположен ожиданиям.

Скорпион

Постороннее влияние или ложная информация может привести к финансовым потерям. Не отправляйтесь сегодня в путешествие, так как оно наверняка окажется неудачным. Вероятны крупные неприятности, связанные с имуществом: пожар, поломка или ограбление.

Стрелец

Благоприятный день. Вы с легкостью сможете реализовать свои планы, расширить перспективы деятельности. Вероятно, сегодня Вам придется решительно взяться за разрешение различных проблем. Не пытайтесь ставить перед собой глобальные задачи или заниматься несколькими делами одновременно.

Козерог

Противоречивый день, когда отношения проверяются на устойчивость и требуют переосмысления. Будьте внимательны при работе с деловыми бумагами или материальными ценностями – существует вероятность ошибки или финансовой потери. Не давайте необдуманных обещаний – скорее всего Вы не сможете их исполнить.

Водолей

Сегодня не стоит строить больших планов, начинать новые дела. Деловые встречи не принесут желаемых результатов. Остерегайтесь происков недоброжелателей. Не берите в долг, попытайтесь решить финансовые проблемы своими силами. Больше доверяйте интуиции.

Рыбы

День благоприятен для решения важных вопросов, крупных приобретений, сделок. Умение рационально планировать свои дела и распределять силы поможет избежать неприятностей. Острый ум и прекрасно развитая интуиция помогут вам достичь своей цели.

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