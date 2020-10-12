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  2. ﻿﻿﻿Гороскоп 14 октября

﻿﻿﻿Гороскоп 14 октября


Овен

В этот день предстоит много общаться с коллегами, друзьями, родственниками и знакомыми, но это общение будет приятным. Дела, которые вызывают у вас раздражение или кажутся сложными, лучше отложить. Уделите повышенное внимание своему здоровью и питанию.

Телец

На работе все стабильно. Больше времени и внимания придется уделить близким людям, чтобы сохранить доброжелательную обстановку в доме. Вечером постарайтесь найти занятие, которое даст отдых голове и поможет восстановить ресурсы, затраченные в течение дня.

Близнецы

Сегодня не проявляйте чрезмерной активности в рабочих делах. Есть риск получения дополнительной нагрузки, а вот с оплатой новых обязанностей могут возникнуть вопросы. В отношениях с близкими людьми проявите мудрость и терпение, а главное, воздержитесь от критики.

Рак

Не самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур. Постарайтесь провести этот день спокойно и без суеты. В денежных вопросах могут возникнуть неприятности. Велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки.

Лев

Сегодня преграды могут появляться там, где вы их совсем не ожидаете. Отложите выяснение отношений и поиск виноватых. Сосредоточьтесь на решении текущих вопросов. Не забывайте поддерживать близких людей и сами не отказывайтесь от помощи. Старайтесь больше отдыхать и не пренебрегайте полноценным сном.

Дева

Благоприятный период для преодоления внутренних конфликтов. Вы можете увидеть в истинном свете собственные желания и цели, избавиться от давних страхов и заблуждений, мешающих двигаться вперед. Удачно должны пройти деловые переговоры и сделки.

Весы

Можно запланировать дела любой сложности, Вы легко справитесь со всем. Щедро одаривайте окружающих своим вниманием – что-то приятное обязательно придет взамен. Вечер используйте для комфортного отдыха, заботы о внешности, личных увлечений.

Скорпион

Удачный день для начала дел, переговоров, дружеского общения. Окружающие будут с удовольствием оказывать вам помощь. Удивляйте любимого человека приятными сюрпризами, делайте подарки, весело проводите время. Все это будет способствовать укреплению взаимоотношений.

Стрелец

Вам удастся реализовать многое из задуманного. Успех будет сопутствовать не только в профессиональных делах, но и в личных отношениях. Сделайте для любимого человека то, что доставляет ему радость. Удачное время для занятия самообразованием.

Козерог

Сейчас подходящее время для работы с информацией, заключения деловых соглашений, путешествий и коротких поездок. Можно начинать новые дела, вести переговоры. Это хороший период для новых знакомств, романтических свиданий, признаний в любви. Постарайтесь не утомляться и не перенапрягаться.

Водолей

Сегодня подходящее время взяться за дела, которые долго не хотелось решать. Если кто-то попросит совета или помощи, не откажите человеку в услуге, если, конечно, это будет в Ваших силах и компетенции. Избегайте серьезных финансовых трат. Не следует брать кредиты и давать в долг.

Рыбы

Не слишком подходящий день для начала чего-то нового. Если почувствуете, что Ваши действия не дают нужного результата, лучше остановитесь. На любовном фронте все будет складываться благоприятным образом. Приятное общение или новое знакомство поднимет и настроение, и Вашу самооценку.


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