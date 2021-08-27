Головатый: наша отрасль – гордость всего бывшего Советского Союза

Об этом на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса заявил генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый.
– То решение, которое вы приняли в начале 2000-х годов по развитию и поддержанию сырьевой базы на Солигорской и теперь уже на Петриковской земле, было действительно единственно верным, – обратился он к Александру Лукашенко. – За 15 лет мы построили 4 рудника, замечательный комбинат, развили достаточно большую социальную сферу. Только в Беларуси есть единственная отрасль, которая сотворила себя, начиная от проектирования, продолжая шахтопроходкой и шахтостроительством и заканчивая добычей и переработкой руды. И это действительно гордость всего бывшего Советского Союза.
Кроме того, оценивая масштабы строительства в Петриковском районе, Иван Головатый отметил, что утвержденная на VI Всебелорусском народном собрании программа, а также программа социально-экономического развития нашей страны на 2021–2025 годы уже реализована на Петриковской земле.
– Все, что в ней прописано – стабильность в каждой семье, возможность для каждого человека реализовать себя, возможности медицины, образования, – это все есть. Учитывая средний возраст коллектива Петриковского рудоуправления (а он составляет 33 года), можно сказать, что наши работники еще порадуют нас многими своими трудовыми успехами и достижениями.
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