Гигин: расследование IKAO о посадке борта Ryanair откладывается, так как нет доказательств вины Беларуси

– Здесь можно ответить одним словом «нібыта» [якобы]. Наши оппоненты, когда пишут свою недостоверную информацию и запускают фейки, часто им оперируют. Я убежден, что польские спецслужбы очень долго работали, чтобы заполучить такого диспетчера. Чтобы этот «нібыта» свидетель что-то показал. Но самый главный вопрос: где результаты расследования IKAO? Расследование международной организации постоянно откладывается. Все понимают почему: никаких доказательств вины белорусской стороны нет. Второй момент – никаких претензий от пассажиров данного рейса не было. По поводу террористической угрозы – никто из них даже не заметил, что происходило. Авиакомпания также не выразила четких претензий белорусской стороне. Какие могут быть вопросы? Диспетчер это, мимо проходящий пассажир или уборщица [сообщает о якобы имеющихся подробностях инцидента] значения не имеет, – озвучил мнение Гигин.
В процесс, по мнению Гигина, вмешивается не Ирландия (авиакомпания Ryanair принадлежит этой стране. – Прим. ред.), а Польша, потому что она взяла на себя роль главного противника Беларуси.
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