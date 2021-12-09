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  2. Гигин: расследование IKAO о посадке борта Ryanair откладывается, так как нет доказательств вины Беларуси

Гигин: расследование IKAO о посадке борта Ryanair откладывается, так как нет доказательств вины Беларуси

В сети появилась информация о том, что покинувший Беларусь диспетчер Национального аэропорта Минск, якобы работавший во время экстренной посадки в нашей стране самолета Ryanair в мае текущего года, бежал в Польшу. Местным властям он озвучил новые подробности происходящего в диспетчерской вышке. Это прокомментировал сегодня в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание" Вадим Гигин.


– Здесь можно ответить одним словом «нібыта» [якобы]. Наши оппоненты, когда пишут свою недостоверную информацию и запускают фейки, часто им оперируют. Я убежден, что польские спецслужбы очень долго работали, чтобы заполучить такого диспетчера. Чтобы этот «нібыта» свидетель что-то показал. Но самый главный вопрос: где результаты расследования IKAO? Расследование международной организации постоянно откладывается. Все понимают почему: никаких доказательств вины белорусской стороны нет. Второй момент – никаких претензий от пассажиров данного рейса не было. По поводу террористической угрозы – никто из них даже не заметил, что происходило. Авиакомпания также не выразила четких претензий белорусской стороне. Какие могут быть вопросы? Диспетчер это, мимо проходящий пассажир или уборщица [сообщает о якобы имеющихся подробностях инцидента] значения не имеет, – озвучил мнение Гигин.


В процесс, по мнению Гигина, вмешивается не Ирландия (авиакомпания Ryanair принадлежит этой стране. – Прим. ред.), а Польша, потому что она взяла на себя роль главного противника Беларуси.


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Фото: Михалевич Диана
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