Гигин: 100 лет назад был основан первый университет в Беларуси – БГУ таким и остался

Об этом заявил председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание" Вадим Гигин в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" накануне столетнего юбилея университета.
Напомним, Гигин несколько лет возглавлял ФФСН Белгосуниверситета. В прошлом месяце он вступил в новую должность и стал руководить деятельностью организации "Белорусское общество "Знание". При этом кандидат исторических наук подчеркнул, что продолжает преподавать в вузе.
– Это моя альма-матер. Всех поздравляю со столетием Белорусского государственного университета – прекрасного учебного заведения. Общение со студентами всегда заряжает энергией. С ними ты апробируешь определенные взгляды, выясняешь, воспринимаются они или нет, оттачиваешь свой стиль во время лекций. Студенты – это очень требовательная аудитория. Если вы думаете, что у современного декана много времени для занятий наукой, то вы ошибаетесь. На современном этапе это сложная административная работа, – подчеркнул гость программы.
По его мнению, каждый выпуск Белгосуниверситета разный:
– Этим и интересен университет, в принципе. Сто лет назад был основан первый университет в Беларуси – БГУ таким же и остался. Первым и навсегда. БГУ всегда держит марку, он всегда лучший, – высказался Гигин.
Фото из архива БЕЛТА