Новогодняя благотворительная акция «#ДобраяОткрытка» пройдет с 15 декабря 2020 года по 10 января 2021-го, сообщает «Минск-Новости».
Для того чтобы стать частью этой доброй акции, нужно приобрести новогоднюю благотворительную открытку на сайте клуба. Ее пришлют по почте либо курьером.
Средства, вырученные от продаж, потратят на покупку новогодних подарков для воспитанников Бытенского детского дома, Кобринской специальной общеобразовательной школы-интерната, Руденской вспомогательной школы-интерната и Гомельского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.
Фото: pixabay.com
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«#ДобраяОткрытка» – в Беларуси стартовала новогодняя благотворительная акция
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