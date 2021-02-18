Чергинец: Писатели должны своим талантом служить объединению людей

- отметил председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец. -На XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая сегодня открылась в столице, представлены издания из самых разных уголков мира. В мероприятии участвуют более 20 государств. Книжный форум продлится до 21 февраля. Гостей ждут презентации книг, встречи, конкурсы, круглые столы.