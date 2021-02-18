Николай Чергинец рассказал, что писатели рассматривают книжный форум, как своеобразный отчет творческой деятельности за прошедший год.
- У писателей особая миссия: проявить талант, чтобы сделать мир краше. Наш мир потрясают различные события, которые могут привести к печальным последствиям, - отметил председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец. - Проблем много, но одна из ключевых - непонимание. Задача писателей в том, что даже при наличии границ, нельзя допустить выстраивания границ в сердцах людей. Писатели должны своим талантом служить объединению людей. Мы обязаны поработать по тем направлениям, где чувствуется недостаток нашей деятельности.
Николай Чергинец акцентировал внимание на роботе с молодежью.
- Нам нужны талантливые, хорошие произведения, которые увлекут молодежь. Подрастающее поколение должно в полной мере осознавать ответственность перед родителями, обществом, родиной.
На XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая сегодня открылась в столице, представлены издания из самых разных уголков мира. В мероприятии участвуют более 20 государств. Книжный форум продлится до 21 февраля. Гостей ждут презентации книг, встречи, конкурсы, круглые столы.
Опубликовано:
246
Чергинец: Писатели должны своим талантом служить объединению людей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК