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Чемоданова о работе пресс-службы МВД: мы многому научились в результате событий 2020 года

Об этом рассказала в эфире программы "Успеть до полуночи" на "Беларусь 1" начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова, которая почти три года возглавляла управление информации и общественных связей милицейского ведомства. 

Архивное фото

Напомним, на минувшей неделе стало известно о новой должности Ольги Чемодановой. Вспоминая работу в милицейской пресс-службе, она отметила:

– Многому научились мы как раз в результате событий 2020 года и начала 2021-го. Еще многому предстоит научиться. Сотрудники, которые сегодня плодотворно трудятся в пресс-службе МВД, это очень инициативные и ответственные люди. То, что было заложено мной как руководителем в коллективе, продолжится. Безусловно, я думаю, что пресс-служба будет только процветать. 

Ведущая программы Мария Петрашко задала гостье вопрос, кто станет ее преемником в пресс-службе:

– Мне небезразлична судьба подразделения. Я убеждена, что это будет ответственный, грамотный и профессиональный руководитель. В первую очередь – сотрудник органов внутренних дел. Как только станет известно, кто будет начальником УИОС МВД, я не останусь в стороне и обязательно окажу поддержку этому человеку, – подчеркнула Чемоданова.   
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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