Чемоданова о работе пресс-службы МВД: мы многому научились в результате событий 2020 года

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Напомним, на минувшей неделе стало известно о новой должности Ольги Чемодановой. Вспоминая работу в милицейской пресс-службе, она отметила:Ведущая программы Мария Петрашко задала гостье вопрос, кто станет ее преемником в пресс-службе:– подчеркнула Чемоданова.