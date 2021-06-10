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  2. Борисевич обсудил с послом Таиланда перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества

Борисевич обсудил с послом Таиланда перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества

10 июня 2021 года в Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси Николая Борисевича с послом Таиланда в Беларуси (по совместительству) Сасиватом Вонгсинсаватом. Об этом sb.by проинформировали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.


В беседе акцент был сделан на готовности гармоничного развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, отвечающего потенциалу Беларуси и Таиланда.

Стороны также обсудили обмен делегациями деловых кругов, состояние договорно-правовой базы, упрощение визового режима.

Фото МИД
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