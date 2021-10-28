Безопасность нашей страны во многом зависит от сильной армии, ее готовности к выполнению задач - Хренин

, - подчеркнул глава ведомства.Важной частью мероприятия стало совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации «Запад – 2021», которое проводилось как на территории России, так и у нас на пяти полигонах. Главнокомандующий дал высокую оценку достигнутым результатам.подчеркнул Министр обороны Беларуси.Фото Министерства обороны