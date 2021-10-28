Безопасность нашей страны во многом зависит от сильной армии, ее готовности к выполнению задач - Хренин

Об этом заявил Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин на полигоне «Обуз-Лесновский» во время оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.
- В рамках подготовки Вооруженных Сил - это важное заключительное мероприятие, на котором мы подводим итоги, определяем, чего мы достигли, анализируем свои недостатки и определяем пути дальнейшего движения. Безопасность нашей страны во многом зависит от сильной армии, насколько она готова к выполнению поставленных задач. На основе этого принципа каждый год организовывается подготовка наших Вооруженных Сил. Завершающийся учебный год был годом боевой готовности и самый главный результат – уровень боеготовности повысился, - подчеркнул глава ведомства.
Важной частью мероприятия стало совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и Российской Федерации «Запад – 2021», которое проводилось как на территории России, так и у нас на пяти полигонах. Главнокомандующий дал высокую оценку достигнутым результатам.
- Хотел бы отметить действия наших зенитчиков и летчиков на полигоне Ашулук Российскй Федерации, где задачи были выполнены с оценкой отлично. Также наших ракетчиков на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, где были выполнены ракетные пуски из таких систем, как «Смерч», «Точка» и гордости наших Вооруженных Сил – РСЗО «Полонез». Все пуски были проведены на "отлично". Высокий уровень показали военнослужащие сил специальных операций, которые участвовали в различных учениях, как в рамках международного военного сотрудничества, так и на наших полигонах и достигли очень высокого уровня готовности. 38-я Брестская отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада в этом году получила оценку отлично по итогам инспектирования Главной военной инспекцией Вооруженных Сил, - подчеркнул Министр обороны Беларуси.
Фото Министерства обороны