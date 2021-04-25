Белорусско-китайский высокотехнологичный проект стоимостью 17 млн долларов: в «Великом камне» будут выпускаться коробки передач для грузовой техники

Китайская компания является крупнейшим производителем автомобильных трансмиссий для коммерческого транспорта. Стороны обсудили ход реализации совместного с ОАО «МАЗ» инвестиционного проекта «Шэньси Фаст Гир» в Республике Беларусь.Оцениваемое в 17 млн долларов высокотехнологичное производство ООО «ФАСТ-МАЗ» в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» предусматривает выпуск коробок передач для грузовой техники белорусского бренда.Белорусская сторона также приняла участие в церемонии открытия стенда «Шэньси Фаст Гир» на 19-й Шанхайской международной выставке автомобильной индустрии «Авто Шахай 2021».Фото генконсульства Беларуси в Шанхае