Генеральный консул Беларуси в Шанхае Андрей Андреев и представитель ОАО «МАЗ» в КНР Никита Гладышев встретились с председателем правления компании «Шэньси Фаст Гир» Ян Цзянбо. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в генконсульстве.
Китайская компания является крупнейшим производителем автомобильных трансмиссий для коммерческого транспорта. Стороны обсудили ход реализации совместного с ОАО «МАЗ» инвестиционного проекта «Шэньси Фаст Гир» в Республике Беларусь.
Оцениваемое в 17 млн долларов высокотехнологичное производство ООО «ФАСТ-МАЗ» в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» предусматривает выпуск коробок передач для грузовой техники белорусского бренда.
Белорусская сторона также приняла участие в церемонии открытия стенда «Шэньси Фаст Гир» на 19-й Шанхайской международной выставке автомобильной индустрии «Авто Шахай 2021».
Фото генконсульства Беларуси в Шанхае
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Белорусско-китайский высокотехнологичный проект стоимостью 17 млн долларов: в «Великом камне» будут выпускаться коробки передач для грузовой техники
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