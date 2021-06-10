Беларусь в январе – апреле 2021 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 28,6% – до $14,19 млрд. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.
Внешнеторговый оборот товаров и услуг за 4 месяца составил $ 27,461 млрд, что на 26,5% больше, чем за такой же период прошлого года, в то время как импорт составил $ 13,272 млрд (рост на 24,4%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $ 915,9 млн (в январе – апреле 2020-го сальдо тоже было положительным – на уровне $ 361,4 млн).
Внешнеторговый оборот товаров вырос на 30,9% – до $ 22,698 млрд. Экспорт товаров увеличился на 35,5% – до $ 11,12 млрд, импорт – на 26,9%, то есть до $ 11,577 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $ 457 млн (в январе – апреле 2020 года оно тоже было отрицательным и составляло $ 915,4 млн).
Внешнеторговый оборот услуг стал больше на 9% – до $ 4,762 млрд. Экспорт услуг увеличился на 8,6% – до $ 3,067 млрд, импорт услуг – на 9,6%, то есть до $ 1,694 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $ 1,372 млрд (в январе – апреле 2020 года положительное сальдо составляло $ 1,276 млрд).
Фото: архив БЕЛТА
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Беларусь в январе – апреле увеличила экспорт товаров и услуг на 28,6% – до $ 14,19 млрд
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