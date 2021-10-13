Беларусь планирует начать производство российской вакцины "Спутник V" к концу года

Производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V" по полному циклу планируется начать к концу 2021-го на "Белмедпрепаратах". Соответствующее заявление министра здравоохранения Беларуси цитируется в Telegram-канале ведомства.
– Полный цикл производства "Спутника V" к концу этого года начнется на предприятии "Белмедпрепараты", расположенном на столичной улице Аранской, – сказал Дмитрий Пиневич.
Что касается производства "Спутник Лайт", то его изготовление в нашей стране будет зависеть от экономической целесообразности, уточнил министр.
– Выпуск однокомпонентной российской вакцины не составляет проблемы на тех площадках, где уже производится "Спутник V". И локализация "Спутника Лайт" станет необходимой, когда будет видно, что препарат пойдет в широкий оборот, – заявил глава ведомства.