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  2. Беларусь накопила аналитический потенциал, которым может делиться с государствами, желающими укрепить свою безопасность – Шпаковский

Беларусь накопила аналитический потенциал, которым может делиться с государствами, желающими укрепить свою безопасность – Шпаковский

Таким мнением поделился в эфире проекта «365 дней эволюции Беларуси» на «Альфа Радио» политолог Александр Шпаковский, обсуждая то, как страна преодолела непростой 2020 год.


– В политическом смысле стоит отметить, что Беларусь столкнулась с невиданным доселе внешним давлением, с попыткой организации "цветной революции". Это была не первая попытка, но самая масштабная и глубоко проработанная. По ряду факторов, как внешних, так и внутренних, наша республика оказалась готова противостоять таким вызовам. Сейчас политтехнологам и стратегам, которые проводят гибридные операции в разных странах, необходимо переписывать свои методички с учетом белорусского опыта, – отметил аналитик.

Он добавил, что Беларусь накопила серьезный аналитический потенциал, которым может делиться с государствами, желающими укрепить свою безопасность перед вызовами в виде гибридной агрессии и "цветных революций".

Шпаковский остановился и на теме пандемии. 

– Она тесно связана с политикой и экономикой. Пандемия охватила практически всю планету, равнодушным к этому процессу не остался ни один человек. Беларусь изначально заявила о неэффективности мер, нарушающих права и свободы здоровых людей, ограничивающих их перемещение и досуг. Мы выбрали свой путь, когда здоровых людей государство не ограничивает, а заболевших лечит, – высказался специалист.

Политолог указал на тот факт, что за этот путь Беларусь подверглась немалой критике, но время показало правильность выбранного маршрута и принятых решений.

Гость «Альфа Радио» подчеркнул: недоброжелатели, затеявшие гибридную агрессию против нашего государства, побудившие к введению санкций и ограничений со стороны Запада в отношении Беларуси, ожидали краха нашей экономики.

– Тем не менее по результатам первого полугодия 2021-го экономика приросла практически на 4%. Это тоже результат, – констатировал он. 
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