Беларусь накопила аналитический потенциал, которым может делиться с государствами, желающими укрепить свою безопасность – Шпаковский

– отметил аналитик.Он добавил, что Беларусь накопила серьезный аналитический потенциал, которым может делиться с государствами, желающими укрепить свою безопасность перед вызовами в виде гибридной агрессии и "цветных революций".Шпаковский остановился и на теме пандемии.– высказался специалист.Политолог указал на тот факт, что за этот путь Беларусь подверглась немалой критике, но время показало правильность выбранного маршрута и принятых решений.Гость «Альфа Радио» подчеркнул: недоброжелатели, затеявшие гибридную агрессию против нашего государства, побудившие к введению санкций и ограничений со стороны Запада в отношении Беларуси, ожидали краха нашей экономики.– констатировал он.