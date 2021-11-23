Беларусь и Россия обсудили пути наращивания взаимодействия по международной информбезопасности

Андрей Крутских находится в белорусской столице для участия в белорусско-российских межмидовских консультациях по тематике международной информационной безопасности (МИБ).Собеседники констатировали высокий уровень взаимодействия и взаимной поддержки Беларуси и России по проблематике международной информационной безопасности в рамках профильных международных организаций. Отметили необходимость совместного продвижения вопросов МИБ на международных площадках. Замминистра поздравил российскую сторону с принятием консенсусом Первым комитетом Генеральной Ассамблей ООН российско-американской резолюции «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности и поощрение ответственного поведения государств в сфере применения информационно-коммуникационных технологий».В ходе межмидовских консультаций состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов международной информационной безопасности. Стороны предметно обсудили пути наращивания взаимодействия по МИБ на площадках ООН, ОБСЕ, СНГ и ОДКБ, а также дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества в данной сфере.Фото: пресс-служба МИД Беларуси