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  2. Авдонин о влиянии пандемии на мировую экономику: сохранились те гиганты, у которых было достаточно ресурсов

Авдонин о влиянии пандемии на мировую экономику: сохранились те гиганты, у которых было достаточно ресурсов

На этом сделал акцент аналитик БИСИ Алексей Авдонин, высказывая свое мнение о влиянии пандемии COVID-19 на мировую экономику в фильме АТН "Пандемия". 


– Малый и средний бизнес был фактически разрушен. Сохранились только те гиганты, которые имели достаточно финансовых ресурсов для того, чтобы пережить этот период. Фактически можем говорить о том, что крупные компании подобрали под себя доли рынков, которые ранее принадлежали конкурентам. Прежде всего темпы экономического роста уменьшились для мелкого и среднего  бизнеса вплоть до полного банкротства. Но таким образом более крупные корпорации приобрели монопольное право на тех или иных рынках, – отметил он. 

Специалист также добавил:

– Введение ограничений на экспорт той или иной продукции – в первую очередь из Китая и стран Тихоокеанского региона – выступило скрытой формой защиты своего рынка. Крупные компании коллективного Запада были заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее вводить локдауны и чтобы они длились как можно дольше. В этот период они могли не допускать на рынок своих ключевых конкурентов. 
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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