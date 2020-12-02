Сотрудники наркоконтроля УВД Минского облисполкома при поддержке ОМОНа и ГАИ задержали двоих жителей Минска и одного мужчину из пристоличного района, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Это произошло в минувший понедельник недалеко от Дзержинска. Парни забирали из тайника свертки с мефедроном весом около 500 г. Задержанным от 24 до 27 лет.
Компания показала правоохранителям еще один тайник в Минском районе – было изъято более 120 г психотропа.
В арендованном молодыми людьми авто милиционеры обнаружили пневматику (автомат, два пистолета) и протестную символику.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Двое парней уже привлекались к ответственности за грабеж.
В августе этого года фигуранты участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске. Свои действия они фиксировали на камеры смартфонов. Плюс ко всему подозреваемые являются активными участниками радикального движения и состоят в тематических чатах и группах.
Опубликовано:
655
Под Дзержинском задержали парней, у которых нашли наркотики, пневматику и протестную символику
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter