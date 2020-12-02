Под Дзержинском задержали парней, у которых нашли наркотики, пневматику и протестную символику

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Это произошло в минувший понедельник недалеко от Дзержинска. Парни забирали из тайника свертки с мефедроном весом около 500 г. Задержанным от 24 до 27 лет.Компания показала правоохранителям еще один тайник в Минском районе – было изъято более 120 г психотропа.В арендованном молодыми людьми авто милиционеры обнаружили пневматику (автомат, два пистолета) и протестную символику.Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Двое парней уже привлекались к ответственности за грабеж.В августе этого года фигуранты участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске. Свои действия они фиксировали на камеры смартфонов. Плюс ко всему подозреваемые являются активными участниками радикального движения и состоят в тематических чатах и группах.